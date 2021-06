Marcelo considera que nenhum país europeu irá seguir o caminho do “Brexit”

O Presidente da República concluiu a sua visita à Eslovénia na cidade de Kranj, onde inaugurou o Banco da Paz e da Amizade, qualificando a deslocação como uma "visita de amizade, de solidariedade" e de "espírito europeu".

"Foi uma visita de amizade, de solidariedade, de cumplicidade, de futuro, e de espírito europeu", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas portugueses após inaugurar o Banco da Paz e da Amizade na cidade de Kranj, a cerca de 30 quilómetros da capital eslovena.

Naquele que foi o último acto simbólico da visita à Eslovénia, Marcelo Rebelo de Sousa disse que há "uma identidade no sítio" onde o Banco da Paz e da Amizade foi inaugurado, por se encontrar diante do Teatro de Preseren, um poeta "inspirado por Camões".

"É uma emoção. (...) No sítio mais simbólico, mais significativo desta cidade, onde nasceu, onde morreu o grande poeta inspirado por Camões, [Frances] Preseren, e que é um grande poeta do hino nacional, e da poesia eslovena. É o símbolo do que foi a visita", apontou Marcelo.

O Presidente da República agradeceu assim ao seu homólogo esloveno, Borut Pahor, pela "grande visita", que se deveu a "um grande Presidente" e a um "grande povo, que é o povo esloveno".

A seu lado, Borut Pahor disse que é "muito difícil" a Eslovénia e Portugal "aproximarem-se mais do que já estão".

"Não falo apenas da nossa relação pessoal, mas também da relação entre duas nações e dois países. Eu admiro Portugal, é um país lindo, com pessoas lindas, e estou muito contente que o meu amigo e Presidente tenha visitado oficialmente a Eslovénia", referiu Pahor.

Após aquela que foi a primeira deslocação de um Presidente da República à Eslovénia desde a visita de Jorge Sampaio em Abril de 1999, Marcelo Rebelo de Sousa irá agora visitar a Bulgária, onde irá ficar até sexta-feira. Lusa