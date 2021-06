Lusa anuncia mudanças na direcção: Luísa Meireles fica, Vítor Costa e Margarida Pinto saem

As alterações surgem depois da tomada de posse da nova administração da Agência Lusa. As mudanças foram comunicadas nesta terça-feira.

A tomada de posse do novo presidente do Conselho de Administração da agência Lusa, Joaquim Carreira, já trouxe mudanças à equipa de direcção, soube-se esta terça-feira. A confirmação foi dada pela directora da Lusa, Luísa Meireles, que se irá manter no cargo, apurou o PÚBLICO. Contactada pelo PÚBLICO, a directora de informação da Lusa remeteu todas as informações para o comunicado da direcção enviado aos jornalistas. Nele, a directora da Lusa informa que mudou “a estrutura da direcção de informação” e antecipa que a nova não só “não continuará nos seus moldes actuais”, como terá novos nomes.

De saída estão o actual director-adjunto Vítor Costa (ex-director-adjunto do PÚBLICO), bem como a subdirectora Margarida Pinto. Os dois serão substituídos por Nuno Simas e Maria de Deus Rodrigues, ambos como directores-adjuntos.

Nuno Simas já havia desempenhado o mesmo cargo até 1 de Janeiro de 2017, mas demitiu-se por não concordar com a nomeação de Mafalda de Avelar para subdirectora de Informação (tendo sido substituído por Margarida Pinto).

Já Maria de Deus Rodrigues era actualmente coordenadora da equipa que acompanhava a cobertura da presidência portuguesa da União Europeia.

O mesmo comunicado diz ainda que as novas nomeações tiveram o parecer positivo do Conselho de Redacção. Enquanto o nome de Nuno Simas foi aprovado por unanimidade, o de Maria de Deus Rodrigues foi aprovado com duas abstenções.

A composição da nova direcção da agência Lusa será enviada ainda esta terça-feira para a Entidade Reguladora de Comunicação Social (ERC), informa a nota.

Joaquim Carreira assumiu o cargo de presidente do Conselho de Administração da Lusa, em representação do accionista maioritário Estado, em Maio, sucedendo a Nicolau Santos (que saiu para a presidência da RTP). O novo presidente do Conselho de Administração era director de áreas de suporte da Lusa, com as áreas de finanças, recursos humanos, sistemas de informação e compras, é licenciado em Economia e em Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa, tendo sido, em 2016, assessor do Conselho de Administração da agência noticiosa.