Adão Silva avança com recurso para o TC com críticas à jurisdição do PSD

Líder da bancada parlamentar não aceita sanção do órgão de jurisdição do partido que o advertiu.

O presidente da bancada parlamentar do PSD, Adão Silva, entrega esta quarta-feira de manhã de “forma protocolar” o recurso ao Tribunal Constitucional que visa contestar a sanção de advertência que lhe foi aplicada há uma semana pelo conselho de jurisdição nacional e que faz com que seja o único deputado a ser alvo de uma pena por parte do CJN, considerado o “tribunal” o partido.