A auto-estrada incita a velocidade

Também não fui capaz de conter o instinto de alta velocidade, no meu caso de colisão frontal — dei-te uma chapada com toda a força que tinha. Acabou-se o romance da treta. Pude então regressar ao meu quarto e à velocidade que me apetecia.

Disse-te para ires com calma. Eu tinha apenas 16 anos e tu estavas a caminho dos 22. Só hoje percebo que eras um bocado esquisito: com aquela idade e a acabares o curso de História, que interesse podias ter numa miúda como eu? Disse-te para teres calminha, porque após uns quantos beijos na boca já me querias desabotoar as calças, e eu, apesar de já não ser virgem, não queria ir para a cama contigo. Estavas a ser demasiado rápido para o meu gosto. Deitados no chão alcatifado do quarto de hotel, sentia o peso do teu corpo sobre o meu e a tumefacção do teu sexo dentro dos jeans.