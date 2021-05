O bom senso teria aconselhado a que a final da Champions fosse jogada no Reino Unido, por serem dois clubes deste país, por estarmos em tempos de pandemia e pela tristemente célebre mistura de álcool, psicologia de massas e hooliganismo típica de muitos adeptos britânicos. Bastava ter dois neurónios para saber que as coisas correriam mal. O inefável presidente da Federação Portuguesa de Futebol, de modo a ganhar mais peso junto da UEFA, começou por oferecer a casa, o que só foi possível com o acordo do Governo.