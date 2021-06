Cientistas britânicos pedem que se acelere a vacinação e que não se aliviem medidas anti-covid

A forma rápida como uma variante do coronavírus com origem na Índia se tem espalhado no Reino Unido pode pôr em causa o aliviar das restrições previsto para 21 de Junho. Teme-se uma terceira vaga de infecções.

De um lado, estão vários sectores da economia britânica, sobretudo o turismo, a apelar para que se mantenha 21 de Junho como a data em que se porá fim às restrições por causa da covid-19 ainda em vigor no Reino Unido. Do outro, estão cientistas receosos do impacto das variantes indianas a apelar que se adie este alívio das medidas e mais, que se acelere o ritmo da vacinação, para que mais britânicos estejam protegidos com duas doses da vacina, com receio de uma terceira onda de infecções.