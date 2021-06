Biden suspende arrendamentos a explorações de pretróleo e gás no santuário natural do Árctico

Joe Biden põe um travão aos arrendamentos para explorações de petróleo e gás no santuário natural do Árctico, acordados pelo anterior presidente Donald Trump, enquanTo aguarda uma revisão dos impactos ambientais.

A administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai suspender os arrendamentos destinados à exploração de petróleo e gás natural no Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Árctico enquanto aguarda uma revisão dos impactos ambientais, disse o Departamento do Interior dos Estados Unidos esta terça-feira.

A decisão pode acabar com qualquer plano de perfuração numa das maiores áreas de vida selvagem intocada nos Estados Unidos, a delicada tundra do Alasca. Democratas e republicanos têm lutado sobre a possibilidade de permitir a perfuração de petróleo e gás na zona por mais de quatro décadas, e conceder os arrendamentos foi uma conquista da Casa Branca durante o mandato do ex-presidente Donald Trump.

A acção reverte a decisão de Trump de expandir o desenvolvimento de explorações de combustíveis fósseis e minerais nos Estados Unidos. Em Janeiro, dias antes de abandonar o cargo, a administração de Trump avançou com a venda de direitos para perfurar petróleo em cerca de 5% da área do refúgio.

Durante a sua campanha, Biden comprometeu-se a proteger os 19,6 milhões de acres do Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Árctico, que servem de habitat para ursos polares, renas, lobos e aves migratórias.

“O presidente Biden acredita que os tesouros nacionais da América são os pilares culturais e económicos do nosso país e está grato pela acção imediata do Departamento do Interior para suspender todos os arrendamentos enquanto se aguarda uma revisão das decisões tomadas nos últimos dias do último Governo, que poderiam ter mudado o carácter deste lugar especial para sempre”, disse Gina McCarthy, conselheira do clima da Casa Branca, em comunicado.

Grupos ambientalistas com sede no Alasca (que avançaram com uma acção contra a exploração de petróleo e gás natural naquela região) e líderes tribais já manifestaram apoio à medida.

“Quero agradecer ao presidente Biden e ao Departamento do Interior por reconhecerem os erros cometidos contra o nosso povo pelo último Foverno e por nos colocarem no caminho certo a seguir”, disse Tonya Garnett, coordenadora de projectos especiais para o Governo Tribal da Aldeia Nativa de Venetie, em comunicado. “Isso mostra que, independentemente das probabilidades, as vozes de nossas tribos são importantes.”