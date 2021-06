Como escolher entre musculação e aulas de grupo? Um guia para iniciantes no ginásio

Como é que escolho uma aula de grupo se não conheço nenhuma delas? Se quiser experimentar musculação, alguém me orienta nas máquinas? Qual é a diferença entre cardio e treino de força? Quem explica estas diferenças passo a passo é Hugo Rodrigues, coordenador da musculação do UPFit, o programa de fitness do Centro de Desporto da Universidade do Porto (CDUP).

Neste guia para iniciantes, a jornalista Aline Flor (que não punha os pés num ginásio há quase dez anos) conversa com o especialista em musculação, treinos funcionais e personal training do Programa UPFit sobre as dúvidas de quem vai ao ginásio pela primeira vez ou regressa ao fim de muito tempo.

Para Hugo Rodrigues, não há volta a dar: o ideal é complementar as aulas de grupo, que muitas pessoas preferem, com o treino personalizado na sala de musculação. Deixa algumas dicas: procure algo de que goste, preste atenção aos sinais do seu corpo, não exagere (nem para mais nem para menos), quando precisar de ajuda procure o treinador que estiver por perto - não há que ter vergonha. E foque-se nos seus objectivos: “Dentro do ginásio, cada um tem a sua batalha.”

Neste episódio n.º 20 do Vitamina P, as jornalistas Karla Pequenino e Aline Flor lançam o desafio: cultivar um novo hábito saudável durante seis semanas. A Aline já se inscreveu no ginásio. E você? Escolha o seu desafio, partilhe nas redes sociais com as hashtags #6semanas e #VitaminaP e junte-se a nós.

