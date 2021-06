Cancro do pulmão: que desafios?

Criado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1987, o dia 31 de Maio é já hoje reconhecido, recordado, e celebrado por todos como o Dia Mundial Sem Tabaco. É uma data para, reiteradamente, relembrar os malefícios do tabaco, não só relativamente ao cancro do pulmão, mas também à sua responsabilidade no desenvolvimento de cancros com outras localizações, como a cavidade oral, a laringe, a faringe, o esófago, o estômago, o pâncreas, o rim, a bexiga, o colo do útero, a leucemia e uma miríade de outras doenças – com especial relevo para as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares.