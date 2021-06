Turismo da Tailândia oferece prémios aos viajantes portugueses mais responsáveis

A Autoridade de Turismo da Tailândia desafia os portugueses a participarem no seu habitual passatempo online, este ano dedicado à temática Turismo Responsável na incrível Tailândia. A oitava edição já está acessível no site Amazing Thailand e termina no dia 4 de Julho às 23h59. Podem concorrer residentes em Portugal com mais de 18 anos.

“A pandemia covid-19 mudou o paradigma do turismo mundial e está a criar novas tendências, mais focados no turismo verde e sustentável. A edição do passatempo vai ao encontro desse propósito: ajudar os participantes a conhecerem algumas das melhores práticas de sustentabilidade e responsabilidade social na Tailândia”, explica em comunicado Rosário Louro, representante da Autoridade de Turismo da Tailândia em Portugal.

Durante cinco semanas, os concorrentes terão que responder a um quiz de escolha múltipla sobre a temática da sustentabilidade, podendo entrar no passatempo para iniciar, corrigir ou completar as suas respostas, em qualquer altura, desde que seja no período regulamentar.

Ao fim das cinco semanas, os participantes que registarem, pelo menos, 80 por cento de respostas certas ficam habilitados ao sorteio de prémios, que decorrerá em formato online no dia 15 de Julho, às 12h.

O primeiro prémio será, como habitualmente, uma viagem dupla à Tailândia oferecida pela Travelwings, mas haverá ainda mais onze prémios, oferecidos pelos hotéis Melati Beach Resort & Spa, Khaolak Merlin Resort e Elephant Hills Luxury Camp, pelo restaurante Siam Square, pelos espaços de massagens Sukkee Spa e Thailanna, pela Loja EtnikSpring e, ainda, o livro O Caminho Imperfeito, de José Luís Peixoto.

O link do passatempo e os resultados do sorteio de prémios estarão também disponíveis na página de Facebook da Autoridade de Turismo da Tailândia.