“Mulheres em Viagem” pelas Aldeias Históricas e Açores: um plano de viagens no feminino

Susana Ribeiro criou um site e uma plataforma para “incentivar cada vez mais mulheres a viajar”. E para que as viagens em grupo sejam um primeiro passo para viagens a solo.

Primeiro foi um site-comunidade, não por acaso lançado no dia 8 de Março, o Dia Internacional da Mulher: chama-se Mulheres em Viagem e “é um bocadinho feminista”, assumia, na altura, Susana Ribeiro, a fundadora, em conversa com a Fugas - “quis aprofundar temas que me interessam e que vejo à minha volta que não estão desenvolvidos”, como, exemplificava, “sororidade, activismo”.

Um site que, explicava a também blogger (Viaje Comigo) e líder de viagens, “explora parte do desenvolvimento pessoal, mas ligado à viagem. Quantas vezes não ouvi mulheres em viagem a dizer ‘a viagem mudou a minha vida?’ É um pouco cliché, mas é verdade”. “Eu própria tinha visão mais naïf da viagem até que comecei a ir com grupos”, continuava, “e a ver pelos olhos de alguém que nunca viu, que viaja pouco. A viagem é a maior actividade de desenvolvimento pessoal que se pode fazer, abala tudo”.

Por isso, nesse lançamento já germinava a semente das viagens “literais” que são agora lançadas no site que se assume também como a primeira plataforma de viagens no feminino em Portugal.

Por agora, são dois os tours Mulheres em Viagem propostos, Aldeias Históricas (Maio/Junho) e Triângulo dos Açores, ou seja, ilhas do Faial, Pico e São Jorge (final de Junho/Julho/Agosto). E não são à toa, são fruto de uma relação pessoal, conta Susana Ribeiro. Com as Aldeias Históricas de Portugal (AHP) tem, justifica, “uma ligação profunda”, acompanhando os eventos que aí acontecem há quatro anos; e aos Açores voltou recentemente (a quinta visita ao arquipélago): “Ia quatro dias a trabalho, troquei os voos para ficar uma semana e depois para quase três semanas”.

A ideia destas viagens “é incentivar cada vez mais mulheres a viajar”, diz Susana Ribeiro, que no Viaje Comigo foi recebendo ao longo dos anos cada vez mais pedidos de conselhos de mulheres que queriam viajar sozinhas. Espera que as viagens em grupo sejam um primeiro passo “para ganharem confiança e começarem a fazer viagens também sozinhas”. “Isso é o meu maior sonho, que as mulheres se empoderem através das viagens”, confessa, “e que se torne fora de moda perguntar a uma mulher ‘vais viajar sozinha e não tens medo?’”.

Como “a pandemia não acabou”, as viagens cumprirão as regras da Direcção-Geral de Saúde e as reservas estão a ser realizadas pela agência de viagens Total Fun, com a qual Susana Ribeiro já trabalha há cinco anos.