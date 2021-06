Comboio Histórico está de volta ao Douro

A campanha 2021 do histórico comboio do Douro arranca dia 5 de Junho. Até 30 de Outubro estão previstas 33 circulações. Aos sábados, de 5 de Junho a 30 de Outubro, e aos domingos, de 1 de Agosto a 10 de Outubro, as cinco carruagens de madeira centenária e com locomotiva a vapor voltam aos carris pelas margens do Douro.

O comboio parte da Régua às 15h28 e chega à Estação Ferroviária do Tua às 16h35, regressando às 17h10 com chegada às 18h30. Antes da partida, há animação com um grupo de música e cantares tradicionais da região e um brinde com um vinho do Porto para receber os passageiros.

O comboio vai parar no Pinhão e será feita uma visita à Wine House, onde se podem adquirir produtos regionais. O preço do bilhete varia entre 45 euros para adultos e 20 euros para crianças (dos 4 aos 12 anos, inclusive).

No programa, a CP destaca a oportunidade de assistir ao abastecimento de água à locomotiva a vapor CP 0186, construída em 1925, na Estação do Pinhão. Os célebres painéis de azulejos da estação são outra mais-valia.

Pelo Tua, a não perder, o Centro Interpretativo do Vale do Tua — entrada à parte, com desconto para passageiros do Comboio Histórico.

“Está também disponível um conjunto de bilhetes especiais que combinam o passeio no Comboio Histórico e as viagens de ida e volta a partir de vários pontos do país até à Régua, nos serviços Alfa Pendular e Intercidades, Inter-regional, Regional e Urbanos do Porto”, informou a CP. O desconto é de 25% neste caso.

Em 2020, a campanha decorreu entre 1 de Agosto e 26 de Setembro.

Mais informações no site da CP.

