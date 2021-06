As melhores fotografias das gentes e das paisagens da Serra da Estrela

A Associação Geopark Estrela revelou os vencedores do VI Concurso de Fotografia com imagens captadas em qualquer dos municípios que integram este geoparque: Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Oliveira do Hospital e Seia. O grande objectivo passava por captar a diversidade natural e cultural desta geografia, que tem na Serra da Estrela o seu principal património.

A grande vencedora desta edição — e primeiro lugar na categoria Pessoa — é uma fotografia de João Galamba tirada em Videmonte. Na mesma categoria, foram escolhidas duas fotografias (de Nuno Vieira e de Pedro Esteves) ligadas ao pastoreio. Renato Santos venceu a categoria Geodiversidade (Pedro Ribeiro ficou em segundo, Mário Cunha em terceiro) e Luís Afonso no tema Geoparques Portugueses (Miguel Marques em segundo, Luís Proença em terceiro).

Uma imagem aérea de Ricardo Catarro foi a vencedora da categoria Água (Artur Ferrão em segundo e Marta Marques em terceiro), ficando para uma fotografia de Nélson Sousa a vitória na categoria Mobile (Filipe Carvalho em segundo e Pedro Matias em terceiro).