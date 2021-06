Preços regulados do gás natural sobem 0,3% em Outubro

As tarifas de gás natural para as famílias que ainda estão no mercado regulado vão subir 0,3% a partir de 1 Outubro de 2021 (e até 30 de Setembro de 2022) anunciou a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Com esta subida, um casal sem filhos e com uma factura média de 10,90 euros, terá um acréscimo de quatro cêntimos na despesa mensal.

Para uma família de quatro pessoas, com um encargo mensal de 20,23 euros, a subida será de sete cêntimos.

A variação definida pela entidade reguladora para estes cerca de 243 mil clientes com consumos inferiores ou iguais a 10.000 m3/ano fica abaixo do aumento de 0,8% que havia sido proposto em Março.

Os cerca de 56 mil consumidores com tarifa social “beneficiarão de um desconto de 31,2% sobre as tarifas transitórias de Venda a Clientes Finais”, acrescenta a ERSE.

Segundo a reguladora, irá descer a tarifa de acesso às redes (os custos fixos do sistema, que são pagos por todos os consumidores, mesmo os do mercado liberalizado), mas “perspectiva-se uma subida no custo de aprovisionamento do gás natural, o que justifica o acréscimo nas tarifas transitórias”.

Nos últimos cinco anos, estas tarifas reguladas registaram uma redução acumulada de 8,4%, indica a ERSE.