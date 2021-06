UEFA classifica organização da final da Champions como “grande sucesso”

A UEFA considera que a final da Liga dos Campeões, disputada no Estádio do Dragão, no Porto, foi um “grande sucesso”, referindo que a “esmagadora maioria dos adeptos” cumpriu as “directrizes estabelecidas”.

Em comunicado, Martin Kallen, director de eventos do organismo que tutela o futebol europeu, deixou uma palavra de agradecimento aos portugueses. “A UEFA gostaria de agradecer ao Governo português, às autoridades locais e à polícia pelo seu papel na tarefa de tornar a final da UEFA Champions League, no Porto, num grande sucesso”, afirmou, explicando que este foi um dos maiores desafios do organismo nos últimos tempos.

Martin Kallen lembrou que a UEFA e as autoridades portuguesas dispuseram de menos de três semanas para organizar todo o evento, depois de o jogo, que estava previsto para Istambul, na Turquia, ter sido transferido para Portugal.

No documento, a UEFA frisa que a organização da final é um exemplo que demonstra que os adeptos podem regressar aos estádios de futebol. “A UEFA considera que a organização do evento foi tão profissional de todas as partes que incentiva e mostra claramente que o regresso dos adeptos aos estádios em todos os países europeus é uma realidade exequível e justa para os clubes, associações de futebol e adeptos”, sustentou.

De resto, o balanço feito pelo organismo é inteiramente positivo, mesmo que muitos adeptos tenham chegado ao estádio à revelia do plano inicialmente anunciado pelo Governo português, em regime de bolha: “Viajaram em voos charter, permaneceram em pontos de encontro de adeptos, foram ao estádio e regressaram ao aeroporto para regressarem a casa logo a seguir. Todos os adeptos tiveram de apresentar um teste PCR negativo para viajar e entrar em qualquer área monitorizada pela UEFA na cidade do Porto”.

Recorde-se que milhares de adeptos ingleses rumaram, entre quinta-feira e sábado, ao Porto para assistir à final da mais importante competição de clubes de futebol, no Estádio do Dragão, numa afluência que causou uma forte presença em locais como a Ribeira, onde se registaram alguns desacatos - após o jogo, dois adeptos ingleses foram detidos pela PSP por terem agredido agentes policiais.