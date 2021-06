Sérgio Conceição e Paulo Sérgio suspensos após conflito em Portimão

Na segunda parte do encontro entre Portimonense e FC Porto, os dois treinadores desentenderam-se e acabaram por ter de ser separados e levados para o balneário, depois de o árbitro Rui Costa lhes ter mostrado o cartão vermelho.

Os treinadores do Portimonense, Paulo Sérgio, e do FC Porto, Sérgio Conceição, foram suspensos na sequência do desentendimento entre ambos na partida da 14.ª jornada da I Liga.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu suspender Sérgio Conceição por dez dias e aplicar-lhe uma multa de 7650 euros, enquanto a Paulo Sérgio foi aplicada uma suspensão de três dias e uma multa de 765 euros.

Os futebolistas Beto e Maurício, do Portimonense, e Marchesín, do FC Porto, foram multados pelos mesmos incidentes.