Roland Garros: Nadal e Djokovic sem problemas na estreia

Desde que perdeu com Novak Djokovic em 2015, Rafael Nadal só perdeu três sets no Torneio de Roland Garros. Nesta terça-feira, o australiano radicado em Espanha, Alexey Popyrin, esteve muito perto de ser o quarto tenista a conseguir essa proeza, mas o espanhol não gosta de perder, nem uma partida, e acabou por aproveitar o menor acerto do adversário para se estrear no Grand Slam francês sem problemas.

“Claro que não quero perder o set, mas faz parte do jogo. Defrontei um adversário que decidiu arriscar em todos os pontos, por isso tive dificuldades”, admitiu Nadal, detentor de um recorde em Roland Garros que raros são os que acreditam que pode ser quebrado: 13 títulos. Popyrin (63.º), de 21 anos, dispôs de dois set-points no terceiro set, a 5-3, mas cometeu erros directos, incluindo uma dupla-falta, e não conseguiu imitar Diego Schwartzman, David Goffin e Dominic Thiem, os únicos que já ganharam sets ao espanhol neste torneio.

E antes de se completar duas horas e meia, Nadal somou a 101.ª vitória em 103 encontros disputados na terra batida parisiense, pelos parciais de 6-3, 6-2 e 7-6 (7/3). Na segunda ronda, Nadal vai reencontrar Richard Gasquet, 16 anos depois do seu primeiro duelo em Roland Garros. O espanhol venceu os 15 duelos anteriores, o primeiro dos quais no Estoril Open, realizado no Jamor em 2004.

Na sessão nocturna, Djokovic (1.º) não teve grandes problemas na sua estreia e venceu Tennys Sandgren (66.º), por 6-2, 6-4 e 6-2. Outro tenista do top 10, o italiano Matteo Berrettini (9.º) cedeu um set, mas ultrapassou o japonês Taro Daniel (113.º), por 6-0, 6-4, 4-6 e 6-4. No entanto, a parte superior do quadro ficou desfalcada de Andrey Rublev (7.º), surpreendido pelo alemão Jan-Lennard Struff (42.º), que obteve a primeira vitória sobre um top 10 num Grand Slam: 6-3, 7-6 (8/6), 4-6, 3-6 e 6-4.

Também Albert Ramos-Vinolas (38.º) chegou a Paris com o maior número de encontros ganhos em terra batida este ano, 17, incluindo os cinco que o levaram ao título no Estoril Open, acabou eliminado, vítima do veterano Gael Monfils (15.º) que, em contraste, tinha vencido apenas um dos últimos 11 encontros que realizou. Mas quando o francês joga em Roland Garros e, numa rara ocasião, perante os pais, irmão e primos, a energia é outra, e Monfils saiu vencedor, por 1-6, 7-6 (8/6), 6-4 e 6-4.

Barty e Suárez Navarro de volta

Dois anos depois de sair do court Philippe Chatrier com a Taça Suzanne Lenglen, Ashleigh Barty regressou ao mesmo palco com grande favoritismo para voltar a conquistar o título. A australiana de 25 anos e 1,66m de altura, chegou a Paris no topo do ranking mundial e da lista de maior número de ases em 2021 no WTA Tour, com 202. Mas não necessitou de somar mais do que cinco para ultrapassar a norte-americana Bernarda Pera (70.ª), por 6-4, 3-6 e 6-2.

Mas as atenções estiveram igualmente centradas em Carla Suárez Navarro, que em Setembro passado lhe viu ser diagnosticado um cancro (linfoma de Hodgkin). A espanhola, número seis do ranking em 2016, tinha decidido despedir-se dos courts em 2020, só que viu a pandemia e a consequente paragem do circuito travar os seus intentos. Mas em Abril, após terminar os tratamentos, quimioterapia e radioterapia, fez questão de se despedir em Roland Garros.

Apesar de ter estado 15 meses sem competir, Suárez Navarro esteve perto de derrotar Sloane Stephens (59.ª), quando liderou o segundo set por 5-4, mas a campeã do US Open de 2017 reagiu a tempo e venceu, por 3-6, 7-6 (7/4) e 6-4. Se tudo correr bem, Suárez Navarro irá jogar em Wimbledon, Jogos Olímpicos (caso se qualifique) e US Open.

Para a segunda ronda, seguiram igualmente Elina Svitolina (6.ª) – que derrotou Oceane Babel (111.ª), uma tenista da mais nova geração, pois a francesa de 17 anos começou a “jogar” aos cinco anos na consola Wii – e Karolina Pliskova (10.ª).

Eliminada foi Venus Williams, que disputou o seu 24.º Roland Garros. A norte-americana de 40 anos perdeu com Ekaterina Alexandrova (34.ª), por 6-3, 6-1, e continua sem ganhar em Paris desde 2017. E pouco antes de ser emitido um comunicado conjunto dos responsáveis pelos quatro torneios do Grand Slam, no qual se disponibilizam para ajudar Naomi Osaka, a checa Petra Kvitova anunciava a desistência do torneio, por se ter lesionado num tornozelo quando cumpria as obrigações mediáticas, após a vitória na primeira ronda.