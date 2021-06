Palhinha diz-se preparado para jogar onde Fernando Santos entender

Médio do Sporting sublinha que está a viver um sonho na selecção e que o objectivo que se segue é competir na fase final do Europeu.

O sonho de João Palhinha tem vindo a ganhar forma nos últimos meses. A titularidade no Sporting, o título nacional, a chamada à selecção nacional, com direito a integrar a convocatória para o Euro 2020. Agora, o médio defensivo quer dar o passo que se segue, que é jogar na fase final. Seja em que posição for.

“Quer eu, quer o Danilo, somos médios defensivos e podemos fazer essa posição mais recuada [de central]. Temos trabalhado nisso, exige comportamentos diferentes da nossa parte, mas acrescenta-nos muito, aprendemos muitas rotinas, que é sempre bom”, respondeu Palhinha na conferência de imprensa desta terça-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, quando questionado sobre a possibilidade de jogar no eixo da defesa.

“Preparado para jogar onde o ‘mister’ quiser”, o médio do Sporting não esconde que “sonha todos os dias” com a entrada em campo no Campeonato da Europa, que arranca já no dia 11 de Junho. “Sonhei com esse momento desde que vi que tinha sido chamado, sonho com isso [de jogar] todos os dias. É um sonho que, só quem está lá dentro [do campo] pode mesmo descrever. É único representar o país numa competição como esta. Os olhos estão todos postos nisso, reconheço isso e dou muito valor a estar aqui”, revelou.

E se jogar como central será a um cenário a considerar em caso de emergência, o dia-a-dia de Palhinha far-se-á de uma disputa directa com William Carvalho, Danilo Pereira ou Rúben Neves pela posição seis. A esse respeito, o médio reconhece que, dado o capital de experiência dos colegas no trabalho com Fernando Santos, poderá partir em desvantagem, ainda que distribua o mérito por todos.

“Fiz uma época regular, com muitos jogos, mas o ‘mister' já tem um conhecimento dos outros jogadores da selecção. Danilo, William, Rúben já estão muito habituados a estar neste espaço. Não é por terem mais ou menos tempo de jogo. Se estão aqui, é porque merecem. Temos qualidade, potencial e desempenho para aqui estar”, observou.

Face a uma convocatória alargada a 26 jogadores (ao invés dos habituais 23), autorizada pela UEFA no contexto da pandemia de covid-19, o seleccionador terá de deixar sempre três atletas na bancada em todos os jogos. Palhinha puxa do pragmatismo e da humildade para encarar essa possibilidade com naturalidade, ao considerar um “grande privilégio” estar entre os eleitos. Algo que não o impedirá, ressalve-se, de "trabalhar e dar o máximo” para ser escolha de Fernando Santos.

O médio do Sporting foi um dos elementos presentes no treino desta terça-feira, ao contrário do que aconteceu com João Moutinho, que ainda recupera de problemas musculares. Bruno Fernandes, João Cancelo, Rúben Dias, Bernardo Silva e Gonçalo Guedes também continuam de fora dos trabalhos, sendo que o médio do Manchester United se juntará ao grupo na quarta-feira e o trio do Manchester City apenas no sábado, um dia depois do jogo particular com a Espanha, em Madrid.