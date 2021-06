Natação: Tamila Holub consegue mínimos olímpicos nos 800m livres

A nadadora portuguesa Tamila Holub conseguiu nesta terça-feira mínimos para os Jogos Olímpicos de Tóquio nos 800 metros livres, ao vencer a distância no meeting de Canet-en-Roussilon.

Já qualificada para os Jogos nos 1500 metros, a atleta juntou nova distância ao programa para Tóquio2020, após cumprir os 800 metros em 8m32,30s, numa prova em que Diana Durães conseguiu o bronze, com 8m46,07s.

Estes serão os segundos Jogos Olímpicos para Tamila Holub, depois de ter conseguido um 24.º lugar nos 800 metros livres dos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016.

No mesmo meeting, José Paulo Lopes venceu os 400 metros estilos, com o tempo de 4m21,02s, enquanto Rafaela Azevedo foi terceira nos 50 metros costas, com 28,69s.

Alexis Santos fez os 50 metros costas em 25,99s, no quinto lugar, a mesma posição de Miguel Nascimento nos 50 livres.

Victoria Kaminskaya foi oitava nos 100 metros bruços, Raquel Pereira sexta nos 200 metros estilos e Ana Catarina Monteiro quarta nos 100 metros mariposa, num dia com várias outras presenças em finais B.