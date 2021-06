Magnus Carlsen ripostou com vitória difícil sobre Wesley So

Magnus Carlsen foi o vencedor da sexta prova do Meltwater Chess Tour online, ao vencer na final o norte-americano Wesley So, mas apenas na partida decisiva do desempate. Mesmo assim, para o norueguês, foi uma “vingança” saborosa, pois nas duas finais anteriores, em que se tinham encontrado, havia sido derrotado.

No primeiro match, Carlsen assumiu a liderança ao vencer logo na primeira partida, mas So recuperaria ao ganhar a terceira e, com o empate registado na quarta, terminava o primeiro dia com os dois jogadores em pé de igualdade.

No segundo confronto as coisas não foram muito diferentes, com Carlsen a voltar a vencer, e So a retaliar logo de seguida. Com mais dois empates, tudo teria de se decidir no desempate.

E o espectro de nova derrota assombrou o campeão mundial, quando perdeu a primeira partida-relâmpago, com cinco minutos de reflexão para toda a partida, ficando obrigado a vencer na seguinte e jogando de negras. Mas com uma abordagem demasiado defensiva, So permitiu que Carlsen se apoderasse da iniciativa e, a partir daí, não mais deixou de exercer pressão, que levaria pouco depois à resignação do americano.

Tudo seria decidido numa única partida, as brancas com cinco minutos, mas obrigadas a vencer, contra quatro minutos das negras. Com a possibilidade de optar, So preferiu as negras, mas as coisas desde cedo lhe começaram a correr mal, com Carlsen a adquirir uma larga vantagem que não mais deixou fugir.

Foi a segunda vitória consecutiva do campeão mundial, que, nas provas anteriores da época, ainda não conseguira triunfar.

No encontro para o terceiro lugar, levou a melhor o russo Ian Nepomniachtchi sobre Teimour Radjabov, do Azerbaijão.