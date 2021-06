Carlo Ancelotti de regresso ao Real Madrid

O treinador italiano Carlo Ancelotti vai orientar o Real Madrid nas próximas três temporadas, substituindo o francês Zinedine Zidane. O técnico de 61 anos está de regresso ao clube espanhol, depois de uma primeira passagem entre 2013 e 2015.

Apesar de não ter sido campeão espanhol, o italiano conduziu nessa altura os merengues ao título na Liga dos Campeões – a muito aguardada décima conquista –, bem como a Taça do Rei, o Mundial de Clubes e a Supertaça Europeia.

Caso consiga vencer o campeonato, o italiano será o primeiro treinador da história a conquistar o título das “big 5”, depois de ter sido campeão no Bayern, no Chelsea, no AC Milan e no PSG.

Apesar do currículo de respeito, Ancelotti vem de duas experiências menos boas: no Nápoles e, mais recentemente, no Everton – não conseguiu apurar a equipa de Liverpool para as provas europeias.

Com Ancelotti, o Real garante um técnico experiente, titulado e que conhece algum dos líderes do balneário: trabalhou, em Madrid, com Ramos, Modric, Marcelo, Kroos ou Benzema.