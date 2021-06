Terça, na TV: muita animação para as crianças, um filme com Olhos Grandes e um debate sobre bullying

CINEMA

Olhos Grandes

AXN Movies, 21h10

A tímida Margaret (Amy Adams) exprime-se através de pinturas de crianças com olhos grandes. Em 1955, casa-se com um homem ambicioso (Christoph Waltz) que, ao perceber o potencial dela, decide vender os quadros como se fossem seus. Torna-se um dos mais requisitados artistas do mundo… Até ela contar a verdade. Com realização de Tim Burton e argumento de Scott Alexander e Larry Karaszewski, o filme inspira-se numa história real.

Hannibal

RTP1, 0h59

Ridley Scott dirige este regresso do serial killer mais famoso do cinema. Passaram-se dez anos desde o primeiro encontro entre o Dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) e a agente do FBI Clarice Starling (então, Jodie Foster; aqui, Julianne Moore). Conseguiu fugir do hospital psiquiátrico, mudou de identidade e vive agora tranquilo em Florença, em Itália. Mas Mason Berger (Gary Oldman), uma vítima que sobreviveu às suas mãos assassinas, procura vingança.

SÉRIES

Cherif

Fox Crime, 22h

Estreia da sexta e última temporada. Um autor de banda desenhada é assassinado durante um festival e o homicida é, provavelmente, um dos seus fãs. É este o caso a resolver pelo excêntrico Kader Cherif (Abdelhafid Metalsi), líder da Brigada Criminal de Lyon, no primeiro dos novos episódios.

Get Shorty

TVCine Action, 22h10

Começa a terceira temporada da série que satiriza o mundo de Hollywood, evocando o filme Jogos Quase Perigosos, de Barry Sonnenfeld. Move-se entre o crime e a comédia, para contar a história de um gangster tornado produtor de filmes. Criada por Davey Holmes, conta com Chris O’Dowd, Ray Romano, Sean Bridgers e Lidia Porto no elenco.

All Rise

Fox Life, 22h20

Estreia, com episódio duplo, de um drama legal passando em Los Angeles, entre os diversos profissionais que operam na barra e nos bastidores do tribunal. Em primeiro plano está uma juíza recém-chegada (interpretada por Simone Missick), que vem desafiar os procedimentos da casa.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 21h55

Directo. Como podemos combater o bullying? Eis a questão em debate neste Dia Mundial da Criança, no programa moderado por Carlos Daniel, em linha com o reacendimento recente da discussão, por causa de imagens que captaram uma agressão no Seixal e se tornaram virais.

INFANTIL

Kid Lucky

RTP2, 7h27

A estreia desta série animada, que tem como protagonista Lucky Luke quando era um pequeno cowboy, é um dos destaques do Espaço Zig Zag para o Dia Mundial da Criança. Inclui também novos capítulos d’As Aventuras de Ladybug (às 18h40), a estreia do magazine Covil@ZigZag (19h30) e, ao longo do dia, animações curtas que ora explicam o significado da data, ora se focam em Crianças no Mundo.

O Pequeno Vampiro

Cinemundo, 10h

Adaptação animada da série de livros da autora alemã Angela Sommer-Bodenburg, sobre a amizade entre um miúdo fascinado por vampiros e outro que o é realmente. É o primeiro de três filmes alinhados para o especial Feliz Dia da Criança. Seguem-se Robinson Crusoé, às 11h25, e Cai na Real, Corgi, às 13h.

Gnomeu e Julieta

Hollywood, 11h50

Com realização de Kelly Asbury e música de Elton John, esta é a história de dois gnomos de jardim apaixonados, mas pertencentes a famílias de relvados rivais. Abre uma maratona de filmes que prossegue com a tempestade de comida de Chovem Almôndegas (às 13h15), o caracol de corrida Turbo (14h50), a invasão alienígena de Home: A Minha Casa (16h30) e as aventuras d'Os Smurfs em Nova Iorque (18h10) e, na sequela, em Paris (19h50). Para o fim fica a viagem até A Ilha de Nim (21h30).

Simão

Panda, 15h15

A estreia da terceira temporada de Simão, o coelhinho curioso, sobressai na programação especial preparada para entreter a petizada. Ao longo de todo o dia, há também maratonas de episódios de Topo Gigio, Masha e o Urso, A Ilha do Panda e outras séries do canal, sem esquecer a emissão do musical Panda e os Caricas: Era Uma Vez, às 17h15.