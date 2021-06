Festival Arquitecturas: cinema e arquitectura juntos e com Angola pelo meio

A 8.ª edição do festival que une o cinema e a arquitectura decorre desta terça-feira a domingo no Cinema São Jorge, em Lisboa, sob o mote Bodies out of space e com Angola como país convidado.

Depois de uma edição do ano passado que não ocorreu por motivos sobejamente conhecidos, o Arquitecturas Film Festival está de volta. Desta terça-feira a domingo, o Cinema São Jorge, em Lisboa, passará vários filmes orientados sob o mote Bodies out of Space, com um especial enfoque em Angola, o país convidado desta 8.ª edição do festival. O Arquitecturas quer reflectir, lê-se no texto de introdução, sobre um paradigma “social, espacial e corporal”, sobre “a construção social do espaço” e a “identidade que muitas vezes é retirada ou forçada a representar o nosso corpo”. Além dos filmes, há também debates e exposições.