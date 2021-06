Uma exposição para inverter o lugar das mulheres na arte portuguesa

Com cerca de 200 obras, Tudo o que Eu Quero — Artistas Portuguesas de 1900 a 2020 é o ponto alto da programação cultural da presidência portuguesa da União Europeia. Interpela-nos sobre aquilo que “toda a gente sabe”: como se justifica a invisibilidade de um conjunto tão notável de criadoras?

Estão presentes todas as portentosas artistas que fizeram do século XX português um caso especial de pujança artística no feminino: Vieira da Silva, Helena Almeida, Paula Rego, Aurélia de Sousa, Lourdes Castro, Ana Vieira.