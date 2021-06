BE confronta Governo com o “polvo do outsorcing na Cultura”

O Bloco de Esquerda vai centrar na tarde desta quarta-feira a sua interpelação ao Governo no fenómeno do “falso outsourcing”, que o deputado José Soeiro considera “uma das três grandes vias de precarização laboral no sector cultural e criativo, a par dos recibos verdes e da pressão para a empresarialização dos trabalhadores”. O BE levará ao Parlamento um relatório que mostra a disseminação do “polvo do outsourcing" e como este se “transformou numa via normalizada para as instituições preencherem funções essenciais e permanentes”, realidade com a qual pretende confrontar a ministra da Cultura, que acusa de fechar os olhos a esta prática ao mesmo tempo que assume um discurso de combate à precarização e avança com o Estatuto do Profissional da Cultura.