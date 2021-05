Há 60 mil pessoas em lista de espera para auto-agendamento da vacinação

Voltou a acontecer. O alargamento da possibilidade de auto-agendamento da vacinação contra a covid-19 a todas as pessoas a partir dos 50 anos na quinta-feira à noite provocou uma corrida ao portal criado pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, à semelhança do que aconteceu quando a plataforma foi aberta para os maiores de 55 anos, em 13 de Maio. Resultado? Esta segunda-feira, o coordenador do grupo de trabalho (task force) responsável pelo plano de vacinação, vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, adiantou à Antena 1 que há cerca de “60 mil pessoas em fila de espera”, casos que, “em princípio”, serão “resolvidos nos próximos três dias” e estas pessoas serão agendadas dentro “de uma semana, semana e meia”.

O problema fica a dever-se à necessidade de identificar os utentes, verificar as bases de dados, o que “atrasa um bocado o processo”, justificou. Já a ministra da Saúde assegurou aos jornalistas que a questionaram sobre esta matéria que, nos próximos dias, serão “disponibilizadas soluções” que vão permitir “gerar mais slots de agendamento e escoar essas pessoas”.

À medida que a plataforma online que permite escolher o local para a vacinação é alargada a sucessivas faixas etárias mais jovens - depois dos 65 anos, passou para os maiores de 60 e, apenas quatro dias mais tarde, para os maiores de 55 -, a procura aumenta. E a corrida às inscrições reflecte-se no esgotamento rápido das vagas disponibilizadas nas duas primeiras semanas calendarizadas. Desde que foi lançada, em 23 de Abril, cerca de 700 mil pessoas solicitaram já o agendamento, especificou Gouveia e Melo.

O portal permite que os cidadãos escolham o centro de vacinação em que pretendem ser inoculados – podem seleccionar um local em qualquer ponto do país - e é-lhes apresentada a primeira data disponível. Se não houver vaga, podem escolher uma data disponível noutro centro de vacinação ou optar por ficar em lista de espera, aguardando a mensagem de telemóvel (SMS) pelo número 2424 com a confirmação da data, hora e local de vacinação.

À semelhança do que tem vindo a acontecer com a abertura a outras faixas etárias, com o alargamento aos maiores de 50 anos, vários centros de vacinação, sobretudo nas grandes cidades, ficaram rapidamente sem datas disponíveis. Ao início da noite de segunda-feira, em Lisboa havia apenas vagas no Pavilhão Manuel Castebranco (12 de Junho), enquanto no Porto os três centros de vacinação já tinham preenchido todas datas.

A poucos quilómetros do Porto, porém, havia vagas em Vila Nova de Gaia (centro de vacinação de Grijó), em Felgueiras e em Penafiel, só para citar alguns exemplos. Nos arredores de Lisboa também era possível encontrar datas para auto-agendamento na Amadora e em Cascais.

Existe um formulário para reclamações no site da Direcção-Geral da Saúde (DGS), que serve também para “sugestões” e “pedidos” e foi criado, explica-se, “para facilitar o relato de situações consideradas oportunidades de melhoria à coordenação da task force”.