Covid-19 em Portugal: duas mortes e 435 novos casos. Incidência aumenta

Esta é a segunda-feira com mais casos desde 22 de Fevereiro e há mais de 22 mil casos activos em Portugal. Desde o início da pandemia, morreram mais de 17 mil pessoas com covid-19 no país.

Portugal registou mais duas mortes por covid-19 e 435 novos casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2. O R(t) mantém-se a 1,07 a nível nacional (1,06 olhando-se apenas para os dados do território continental) e a incidência aumentou para 63,3 casos de infecção por cada 100 mil habitantes a 14 dias – antes, este valor era de 59,6 a nível nacional. Os números fazem parte do boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), referentes à totalidade do dia de domingo.

Esta é a segunda-feira com mais casos confirmados desde 22 de Fevereiro, dia em que se registaram 549 infecções diárias (na segunda-feira anterior a essa, a 15 de Fevereiro, foram registados 1303 casos). Neste mês de Maio, as segundas-feiras anteriores registavam valores inferiores: 241 casos diários a 24 de Maio; 199 a 17 de Maio; 158 a 10 de Maio e 180 a 3 de Maio. Aos domingos e segundas-feiras, o número de casos tende a ser menor por se fazerem menos testes aos fins-de-semana, tal como acontece nos feriados.

Há mais 12 pessoas internadas (num total de 283) e menos duas pessoas em unidades de cuidados intensivos (num total de 52). Desde 6 de Maio que não havia tantos doentes internados com covid-19 em Portugal: nesse dia, estavam hospitalizadas 283 pessoas, o mesmo valor deste domingo.

A maior parte das novas infecções (240) foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo, o que corresponde a 55% dos casos confirmados neste boletim epidemiológico. O valor registado na região da capital é quase o mesmo que foi registado em todo o país na passada segunda-feira (241). No Norte, foram registados 113 casos e uma morte; no Centro houve 12 casos e uma morte; no Algarve foram registadas 16 novas infecções; no Alentejo há dez novos contágios. Os Açores registaram 31 infecções diárias e a Madeira tem registo de 13 novos casos de infecção pelo vírus que causa a covid-19.

Há mais de 22 mil casos activos no país e, desde que foram detectados os primeiros casos, morreram 17.025 pessoas de covid-19 em Portugal. As duas pessoas que morreram no domingo foram uma mulher com mais de 80 anos e um homem com idade compreendida entre os 60 e os 69 anos.

Portugal continua, assim, a aproximar-se da “zona amarela” da matriz de risco, que dita o avanço ou o recuo do desconfinamento. Esta matriz é regida por dois indicadores: a incidência de casos por cada 100 mil habitantes a 14 dias e o índice de transmissibilidade (o número de pessoas que são contaminadas por alguém com o vírus activo). A actualização anterior, feita na sexta-feira, dava conta de um índice de transmissibilidade – ou R(t) – de 1,07 em todo o país e de uma incidência nacional de 59,6 casos por 100 mil habitantes (56 se fosse analisado apenas o território continental). Agora, a incidência aumentou para 63,3 casos por cada 100 mil habitantes a 14 dias (60,4 quando se analisa apenas os dados do continente).

No dia anterior, tinham sido registados 445 casos de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 e zero mortes por covid-19, pelo segundo dia consecutivo. No sábado (segundo os dados divulgados no domingo), houve mais 27 pessoas internadas, o que correspondia ao maior aumento dos últimos três meses: desde 20 de Fevereiro, quando houve 32 hospitalizações, que não havia um aumento tão elevado de internamentos em 24 horas.