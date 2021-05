Reestruturação do SEF teria aprovação garantida na Assembleia da República

Com a declaração de apoio do Bloco de Esquerda, o Governo não precisará de fazer grandes contas para ver garantida a aprovação da reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). "O PS sabe que conta com o Bloco para uma maioria parlamentar que extinga o SEF e opere uma separação inequívoca entre as suas vertentes administrativa e policial”, lê-se na resolução do encontro da mesa nacional do partido, realizado no sábado. A posição do BE surge depois de o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, reafirmar que a matéria não é do âmbito parlamentar, rejeitando os pedidos dos partidos para discutir a reestruturação do serviço na Assembleia da República.