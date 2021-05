Queres estudar no estrangeiro? A Study Abroad tira dúvidas numa feira virtual

A Study Abroad Portugal regressa com uma nova feira virtual a 5 de Junho. O evento, dirigido aos estudantes interessados em ter experiências no estrangeiro, vai contar com a presença de instituições de vários países.

A Study Abroad Portugal regressa com segunda edição da feira virtual, a 5 de Junho. Os participantes não precisam de sair de casa para marcar presença no evento. A participação é gratuita, sendo apenas necessário o registo prévio no site. O evento decorrerá das 11h às 18h.

A feira Study Abroad Portugal conta com a presença digital de instituições de vários países. Este ano, para além do Reino Unido, Dinamarca, Espanha, República Checa e Estados Unidos, o evento virtual terá também a presença da Embaixada dos Países Baixos e do Serviço Alemão de Intercâmbio Académico (DAAD), em representação da Embaixada Alemã.

À semelhança da edição anterior, os visitantes têm contacto directo com os representantes das instituições, através da troca de mensagens via chat, de videochamadas ou de sessões públicas agendadas pelas instituições.

Ângela Pereira, directora da Study Abroad Portugal, considera que a multiculturalidade, desenvolvida pelas experiências internacionais, “abre portas profissionais em várias direcções”. O evento virtual, diz, tem como objectivo quebrar os vários estigmas do ensino à distância e a ideia de que o ensino no estrangeiro não é para todos.

A primeira edição da feira Study Abroad Portugal aconteceu em Fevereiro de 2021 e no dia do evento estiveram presentes agências educativas, escolas de Verão, universidades, faculdades, escolas de línguas e um total de 850 participantes.

