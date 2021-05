Queres deixar de fumar? Cinco dicas que te podem ajudar

A decisão é difícil de tomar — e ainda mais de manter —, mas as vantagens compensam o esforço. Deixar de fumar pode reverter algumas mutações nas células dos pulmões, significar recuperar o paladar e o olfacto, conseguir subir um lanço de escadas sem ficar a arfar, ter as unhas e os dentes mais brancos.

No Dia Mundial sem Tabaco, que se assinala esta segunda-feira, 31 de Maio, deixamos-te cinco dicas para te livrares do vício.

Instala (mais) uma app

Há uma app para tudo, e há dezenas que são uma boa ajuda para deixar de fumar. Nesta lista já publicada no P3, podes encontrar cinco aplicações, com diferentes estratégias, que te dizem o dinheiro que já conseguiste poupar, o quanto está a melhorar a tua saúde depois de teres deixado de fumar, e até disponibilizam um botão de emergência que te permite entrar num chat onde estão pessoas na mesma situação do que tu.

E há sempre opções novas a experimentar. A Ismokay, uma app brasileira, apresenta opções para fumadores em diferentes pontos: aqueles que querem parar de fumar ou pararam recentemente; os que querem reduzir aos poucos; os que querem continuar, mas com uma nova consciência sobre os seus hábitos e aplicando uma política de “compensação de danos”.

A partir daí, é criada uma tabela de consumo, são propostas trocas comportamentais (inclusão de hábitos saudáveis na vida de um fumador), há um espaço para reflexões ou mensagens de força, entre outras etapas que podem ser úteis para quem se quer livrar do vício.

Diz a meio mundo que vais deixar de fumar

O quão vergonhoso é puxar de um cigarro quando, na semana anterior, tinhas dito que ias deixar de fumar? Pois é. Por ser tão embaraçoso, é particularmente útil dizer a toda a gente que tencionas deixar de fumar. Ninguém quer ter que se cobrir de vergonha e arranjar forma de justificar a fraca força de vontade a todos os amigos, familiares e colegas de trabalho. Atenção, amigos de fumadores: aqui é particularmente importante reforçar o olhar de reprovação.

Troca o café e as bebidas alcoólicas pelo... chá?

Entendemos a dor, mas é um passo importante. Para um fumador, o cigarro está associado a momentos, a certas comidas e, em muito, a bebidas. Um cigarro depois do café, um (ou três?) enquanto se bebe um copo. Acabar com esses estímulos pode ajudar a sentir menos falta de fumar.

Vantagens em deixar de fumar? Escreve-as todas. Um dia fazes as férias de sonho

“Porque é que eu decidi fazer isto?” é uma pergunta que provavelmente se vai repetir incessantemente na cabeça de alguém que deixou de fumar. Também é possível que estejas muitas vezes perto de vacilar. Quando assim for, consulta a lista de vantagens de não fumar. Aqui ficam alguns exemplos: menos probabilidade de cancro, dentes mais brancos, unhas menos amarelas, menos rugas, mais dinheiro na carteira. Sobre este último, podes deixar à vista o dinheiro que normalmente gastarias a comprar um maço. E começar a planear as férias.

Deixar de fumar não significa “fumar socialmente”

Para um ex-fumador, cair na tentação de fumar de vez em quando pode significar voltar ao vício. Define o Dia D (é, de facto, doloroso) e, a partir desse dia, não fumes mais. Ainda que os teus amigos estejam a fumar. Ainda que “seja só um”. Ainda que estejas ansioso. Qualquer que seja a desculpa... Não. Fumes.