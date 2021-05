“Há jovens a entrar no mercado de trabalho com medo de perguntar se têm férias ou quando é a folga”

Um projecto de empregabilidade, que está a ser desenvolvido pela ONG “Ajuda em Ação”, quer mudar a vida de 70 jovens em risco de exclusão dando-lhes as bases para poderem lidar com a entrada no mercado de trabalho. Neste P24 ouvimos o director de programas da Ajuda em Ação Portugal, Mário Santos.

Subscreva o P24 e receba cada episódio logo de manhã. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos, clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.