O Fred e a Inês falam de coisas: aquele em que o Fred e a Inês falam de coisas (3)

O Fred e a Inês falam de coisas... também no P3. O podcast de Inês Afonso e Fred Gomes integra a “Rede PÚBLICO”. Sobre o episódio desta semana:

“Happy middle of the week, queers da Eurovisão!

Ainda há pouco estávamos a dar as boas vindas a Maio e já nos estamos a despedir. O tempo é completamente louco.

Esta semana temos um stream of consciousness para vocês! Tínhamos muitas coisas para comentar e que queríamos partilhar convosco, então sentámo-nos só a partilhar coisas. Temos uma viagem a Espinho, primeira dose da Vacina, um bom níver, a Eurovisão e um grande trambolhão. Rimos muito, esperamos que se riam connosco ou de nós - estamos okay com qualquer uma das duas!!

Noutras coisas importantes: ESTAMOS QUASE A ENTRAR NO PRIDE MONTH! E vocês sabem que nós queremos sempre celebrar o Pride a toda a hora e de várias formas, por isso temos uma série de pedidos e anúncios relacionados com o Pride logo no início do episódio.

Participem porque queremos muito celebrar com todes e com o maior número de vozes possível! Falem-nos pelo Instagram (@ofredeaines, @fredaagomes ou @inesmafonso), Facebook ou por e-mail (ofredeaines@gmail.com). Podem enviar perguntas pelo AskFm ou uma mensagem de voz através do Anchor.”

Subscreve o podcast O Fred e a Inês falam de coisas no Spotify, na Apple Podcasts ou em outras aplicações para podcast.

Conhece os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts.