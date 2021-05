A futurista Unicorn Island, a ilha para start-ups do atelier Zaha Hadid, chega à Bienal de Veneza

No cruzamento entre arquitectura, engenharia e urbanismo, o atelier Zaha Hadid quer encontrar soluções “com uma baixa pegada de carbono, que conservem energia e recursos”, mas mantenham o conforto de quem vive ou trabalha na Unicorn Island. A ilha ocupará 67 hectares, na Nova Área de Tianfu, em Chengdu, no sudoeste da China, um centro para a inovação tecnológica, indústrias criativas e, entre outros, para a protecção ambiental da região, como se lê no site da administração de Chengdu.

“Com a evolução da economia chinesa, das indústrias pesadas para empresas de base tecnológica, o país acolhe, agora, um terço das empresas tecnológicas internacionais avaliadas em mais de mil milhões de dólares – as chamadas ‘empresas unicórnio’”, diz, em comunicado, o atelier Zaha Hadid. Foram, aliás, as empresas "unicórnio" que inspiraram o nome deste centro de inovação tecnológica com lugar para mais de 70 mil profissionais de empresas chinesas e internacionais, para residentes e visitantes.

Com uma planta radioconcêntrica, onde todos os caminhos terminam numa praça e estação de metro, a Unicorn Island terá espaços públicos verdes e sistemas naturais de manutenção dos lagos, criando ambientes de lazer e trabalho saudáveis. O projecto do atelier de arquitectura britânico, ainda em construção, é representado, na Bienal de Arquitectura de Veneza, pela instalação Alis Meeting Pod, uma câmara para encontros e reuniões protegida por pétalas brancas, inspiradas nas de uma orquídea.

Nesta peça, cada elemento foi desenhado para ser transformado, reciclado e ganhar uma segunda vida. A instalação responde, assim, ao tema “Comunidades Resilientes”, mote para a exposição do Pavilhão Italiano, na Bienal de Veneza, onde ficará até 21 de Novembro de 2021.