Exclusivo Reportagem

Pedro dormia uma hora por noite e acordava em pânico, porque tinha de “agarrar logo no trabalho”. Bárbara prolongava o trabalho até de madrugada. André vivia com medo dos comentários depreciativos do chefe. Rui passava quase quatro horas por dia a chorar, “porque não conseguia dar mais”. Os jovens portugueses foram dos que mais sentiram na pele o peso do confinamento: dos 25% da população geral que revelaram sintomas de burnout, 32% pertenciam ao grupo entre os 18 aos 29 anos.