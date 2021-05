Taiwan é um parceiro indispensável na luta global contra a covid-19 e na recuperação pós-pandemia

A pandemia de covid-19 devastou o mundo, cobrando um grande e pesado tributo à saúde e à vida da humanidade. Embora o mundo inteiro não tenha medido esforços no combate à doença, mais de 164 milhões de casos confirmados foram registaados e quase 3,4 milhões de preciosas vidas foram perdidas. Desde que o Director-Geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarou o surto de covid-19 uma Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional (PHEIC), há mais de um ano, as chamadas continuaram a vir alto e bom som de todas as partes do mundo, enfatizando a importância de uma luta unida contra o vírus. No entanto, apesar do firme apoio de aliados diplomáticos e nações com interesses semelhantes, Taiwan não foi novamente convidado para a Assembleia Mundial da Saúde (AMS) como Observador em 2021, e a ligeira melhora que viu na sua participação técnica na OMS está muito aquém de atender às suas necessidades práticas.

O Modelo de Taiwan, baseado na nossa experiência democrática de contenção da covid-19, tornou-se um excelente exemplo para o resto do mundo. O governo de Taiwan ganhou reconhecimento e aclamação global pela série de acções que tomou para mostrar que “Taiwan pode ajudar e Taiwan está ajudando”. A pandemia fortaleceu ainda mais a afirmação internacional da importância e da necessidade imperiosa de Taiwan participar em mecanismos de cooperação global para prevenção de doenças, levando a um apoio sem precedentes para sua participação na OMS.

Durante as duas sessões da WHA realizadas em Maio e Novembro de 2020, exortações para que a OMS recebesse Taiwan no seu rebanho vieram de líderes e altos funcionários do governo de vários países, incluindo os Estados Unidos, Japão, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, França, o Reino Unido, Alemanha, Dinamarca, Holanda e Suécia, bem como parlamentares de mais de 80 países. Os órgãos de comunicação social internacionais também publicaram mais de 3.500 relatórios e artigos apoiando Taiwan.

E, neste primeiro semestre de 2021, o apelo de Taiwan para a participação de Taiwan como observador na AMS, recebeu o enorme apoio de toda a parte e, na Europa, mais de 1.000 membros do Parlamento Europeu e membros parlamentares de 29 países europeus, através de uma carta conjunta dirigida ao secretário-geral da OMS. Na Bélgica, o vice primeiro-ministro e a ministra dos Negócios Estrangeiros, Sophie Wilmes, pela primeira vez, também nos apoiou e nos Parlamentos da França e República Checa houve 304 e 58 votos a favor, respectivamente e nenhum contra. Também foi muito bem-vindo o apoio do Alto Representante para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança da UE, Joseph Borrel, que se juntou aos ministros dos Negócios Estrangeiros do G7, emitindo um comunicado no passado dia 5 de Maio.

O sistema de saúde de Taiwan é sólido e abrangente. Em 2021, o banco de dados global de crowdsourcing Numbeo classificou Taiwan como o n.º1 no seu Índice de Saúde pelo terceiro ano consecutivo e no Health Care Efficience Index, situa-se nos 10 primeiros lugares no mundo, em 2020. A pandemia de covid-19 abalou os sistemas económicos e governamentais de muitos países em todo o mundo, no entanto, Taiwan viu o seu PIB subir 2,98 por cento em 2020. Como um parceiro-chave na reestruturação das cadeias de abastecimento globais na era pós-pandemia, alavancará sua competitividade industrial para promover a cooperação internacional em prevenção de doenças, medicina e saúde digital.

A pandemia de covid-19 lembrou novamente às pessoas em todo o mundo que a doença não conhece fronteiras. Tendo ficado anteriormente isolada e desamparada durante inúmeras epidemias, Taiwan percebe ainda mais a importância do apoio mútuo e deseja trabalhar lado a lado com a OMS e outras nações para superar esses enormes desafios. Nenhum país pode lutar sozinho contra uma epidemia. A cooperação internacional é o único caminho para a prevenção e controle de epidemias. Principalmente, neste momento em que Taiwan está a ser atingida com uma situação de aumento de covid-19. Taiwan, uma democracia com os seus 23,5 milhões de habitantes que merecem a sua participação na rede global de saúde. Exortamos sinceramente a OMS a defender os princípios de profissionalismo e neutralidade e incluir Taiwan nas reuniões, actividades e mecanismos relacionados da OMS e a participação na AMS como observador. Também espera que os seus amigos internacionais em todos os sectores apoiem ​​firmemente a sua inclusão e facilitem as suas futuras contribuições na era pós-pandemia.