Yair Lapid: “Israel pode entrar numa nova era”

O líder do partido centrista Yesh Atid (Existe um Futuro), Yair Lapid, está optimista com a possibilidade de formar um novo governo em Israel, cujo objectivo declarado é ter uma mudança no país, afastando de cena, após 12 anos, Benjamin Netanyahu. Mas nem o próprio o dá como um facto consumado, quando o prazo para apresentar o Executivo ao Presidente, Reuven Rivlin, termina já na quarta-feira.