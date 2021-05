Massacre de Tulsa continua a fazer vítimas, mas ainda não tem culpados

Entre 31 de Maio de 1 de Junho de 1921, centenas de cidadãos negros foram mortos por uma multidão de brancos na cidade norte-americana de Tulsa, no Oklahoma. Ninguém foi acusado nem julgado e, um século depois, as três vítimas ainda vivas continuam a exigir uma indemnização.

O jornal diário Tulsa Tribune, do estado norte-americano do Oklahoma, tinha acabado de chegar às mãos dos leitores, naquela tarde de 31 de Maio de 1921, com um título de primeira página que deixou a população branca sedenta de vingança: “Preto detido por atacar rapariga num elevador.”