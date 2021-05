Festejos de São João no Porto sem fogo-de-artifício e concertos. Foram criadas três “zonas de diversão”

Câmara do Porto diz que foram criadas três zonas de diversão com equipamentos “aprovados pela DGS” e remete esclarecimentos sobre regras para controlar ajuntamentos na noite de São João para a PSP.

As festas do São João, que de 23 para 24 de Junho costumam levar milhares de pessoas a festejar nas ruas do Porto, não contarão este ano com o tradicional fogo-de-artifício nem com os concertos ao vivo em vários pontos da cidade. Em vez disso, e segundo confirmou fonte da Câmara do Porto (CMP) ao PÚBLICO, tal como já tinha sido anunciado, foram criadas três zonas de diversão com equipamentos “aprovados pela Direcção-Geral da Saúde” que estão instalados na Rotunda da Boavista, nas Fontainhas e em Lordelo do Ouro. Estas zonas de diversão estarão a funcionar entre 21 Maio e 30 de Junho.

“Esta actividade está relacionada com o apoio que a Câmara do Porto formalizou com o sector das diversões itinerantes, que foi fortemente afectado pela pandemia”, refere a CMP na resposta.

Questionada sobre possíveis regras para controlar os ajuntamentos nas ruas do Porto, a câmara remeteu todos os esclarecimentos para a PSP. Sobre o mesmo assunto, Rui Moreira, presidente da CMP, admitiu à Lusa não saber como é que as pessoas se vão comportar na noite de São João.

“Não vai haver concertos na avenida, não vai haver fogo-de-artifício. Como é que as pessoas vão andar? Não faço ideia. E quando houver ajuntamentos? Se é a PSP que tem de intervir, que intervenha. Não me peçam para dizer o que vai suceder ou não. Lembro-me que no ano passado as pessoas ficaram basicamente em casa, acho que este ano vai haver mais pessoas na rua”, declarou Rui Moreira.

Também a Associação de Comerciantes do Porto defendeu esta segunda-feira que os festejos do São João não devem ser proibidos, mas sim limitados no número de pessoas nas festas locais, porque a população ainda não está toda vacinada contra a covid-19.

Em 2020, por causa da pandemia de covid-19, a Câmara do Porto cancelou as celebrações do São João, decisão que foi seguida por outros municípios da região Norte onde os festejos também costumam acontecer.

O PÚBLICO aguarda também esclarecimentos da Câmara de Lisboa sobre os festejos do Santo António, que na capital acontecem de 12 para 13 de Junho. Esta segunda-feira, à TSF, o presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa, Luís Pisco, disse acreditar que a câmara vai esclarecer a população de que não haverá festejos dos Santos Populares este ano.