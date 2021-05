O prazer de descobrir pequenas pérolas na ida às compras

Há muito que o conceito de ir às compras está associado ao prazer. Em The Compass Of Pleasure (2011), o neurologista David Linden explica como a experiência de comprar alguma coisa activa o sistema de recompensa no cérebro através da libertação de dopamina, associada à forma como experienciamos entretenimento e felicidade. Mas será que quando compramos somos mesmo mais felizes? A ideia de shopping enquanto terapia, chamada retail therapy, não é nova.