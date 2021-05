Morreu Joe Lara, o Tarzan televisivo do fim do século XX

A pequena aeronave onde o actor, de 58 anos, viajava com a mulher e outras cinco pessoas despenhou-se, no sábado, num lago do Tennessee. Não há sobreviventes.

Joe Lara notabilizou-se nos Estados Unidos por vestir a pele de Tarzan numa série televisiva dedicada ao mítico rei da selva criado por Edgar Rice Burroughs​, transmitida entre 1996 e 2000. Já a mulher, Gwen Lara, de 66 anos, era a autora e fundadora de um programa de dieta baseado na fé, tendo criado a Irmandade Remanescente, em Brentwood, em 1999. Os dois estavam casados há três anos e ambos morreram, sábado, na sequência de um acidente de avião, que vitimou outras cinco pessoas, informaram as autoridades locais, citadas pela Associated Press.

A identidade das restantes vítimas foi, entretanto divulgada, depois de as famílias terem sido notificadas: eram todos líderes da Irmandade Remanescente, “muito envolvidos na comunidade e amados por muitos”: David e Jennifer Martin, Jonathan e Jessica Walters e Brandon Hannah.

No domingo, em comunicado, o capitão dos bombeiros do condado de Rutherford, John Ingle, informou que estavam em curso os esforços de recuperação dos sete corpos. A aeronave despenhou-se no lago Percy Priest, perto da cidade de Smyrna, no estado norte-americano do Tennessee, havendo destroços visíveis num raio de 800 metros.

Ao fim do dia, madrugada de segunda-feira em Lisboa, as últimas informações, veiculadas pela imprensa local, davam conta que “várias agências locais, do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes e da Administração Federal de Aviação,​ têm trabalhado incansavelmente 24 horas por dia para continuar os esforços de recuperação no local de um pequeno acidente de jacto no lago Percy Priest que ocorreu na manhã de sábado”, acrescentando que foram retirados da água “vários componentes do avião”, assim como restos mortais que deverão permitir a identificação das vítimas pelo departamento de medicina legal.

Além de ter sido Tarzan no fim do século XX, em Tarzan: The Epic Adventures, série que não chegou à televisão nacional, Joe Lara foi protagonista de filmes como Doomsdayer (2000), em que era o agente especial Jack Logan, ou Cyborg Americano (1993), como Austin.​​

A sua última participação no cinema foi no filme Summer of ‘67, de 2018, sob a direcção de Sharon Wilharm.