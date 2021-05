México acusa as marcas Zara, Anthropologie e Patowl de apropriação cultural

O México acusou as marcas internacionais de moda Zara, Anthropologie e Patowl de apropriação cultural, por utilizarem padrões de grupos indígenas mexicanos nos seus designs sem qualquer benefício para aquelas comunidades. O Ministério da Cultura disse em comunicado, na sexta-feira, que enviou cartas assinadas pela ministra Alejandra Frausto às três empresas internacionais, pedindo a cada uma delas uma “explicação pública sobre a base para privatizar a propriedade colectiva”.

De acordo com o organismo, a Zara, propriedade da Inditex, a maior retalhista de vestuário do mundo, usou um padrão único da comunidade indígena Mixteca de San Juan Colorado, no estado de Oaxaca. Já a Anthropologie, propriedade da URBN, utilizou um design desenvolvido pela comunidade indígena Mixe de Santa Maria Tlahuitoltepec, enquanto a Patowl copiou um padrão da comunidade indígena Zapoteco em San Antonino Castillo Velasco, também do estado de Oaxaca. As retalhistas ainda não reagiram.

Até que ponto os designers de moda e as marcas lucram com a utilização dos padrões indígenas ou locais tem sido um ponto polémico e recentemente Portugal viveu uma questão semelhante com a designer norte-americana Tory Burch que se apropriou dos padrões das camisolas poveiras, tendo havido mesmo uma intervenção do Governo de António Costa.

No passado, o México expressou o mesmo desagrado perante criações das maisons Carolina Herrera e Louis Vuitton, considerando que foram usados padrões tradicionais nos seus designs sem ter em conta quem os criou. Na altura, o director criativo da Carolina Herrera, Wes Gordon, terá dito que a colecção “prestava homenagem à riqueza da cultura mexicana”.