Ed Sheeran sobre a filha: “Não é a minha maior fã”

Ed Sheeran é conhecido por revelar muito pouco da sua vida privada. Em Agosto, o cantor britânico e a mulher Cherry Seaborn foram pais pela primeira vez. Agora, Sheeran admitiu que a pequena Lyra não é a sua “maior fã”. Ao que parece, sempre que toca e canta uma das suas músicas novas, a bebé desata a chorar, contou o artista, em entrevista à Radio 1 da BBC.

Em Setembro de 2020, Ed Sheeran anunciou, no Instagram, o nascimento da sua primeira filha, fruto do casamento com Cherry Seaborn. Lyra Antarctica Seaborn Sheeran é assim que se chama a bebé, que terá deixado os pais “nas nuvens”, como descreveu aquando do seu nascimento.

O artista falou pela primeira sobre a paternidade, com uma confissão insólita sobre a filha: “Não é a minha maior fã.” Sempre que o pai começa a cantar umas das suas canções, a bebé de oito meses “desata a chorar”. Há apenas uma música que parece gostar: “Ela gosta muito de Shape of You, pelo som da marimba. Não gosta de nada muito alto”.

Cherry Seaborn e Ed Sheeran casaram secretamente em Dezembro de 2018, depois de ter anunciado o noivado no início desse ano. Em Setembro do ano seguinte, terão organizado uma festa de casamento inspirada nas feiras populares. Jennifer Aniston, Elton John e a princesa Eugenie foram alguns dos convidados da celebração. Até hoje, nunca foram vistas fotografias nem do casamento oficial em 2018, nem da festa em 2019.

O casal conheceu-se na escola secundária, contudo o namoro só foi oficializado em 2015. Depois de terminar o liceu, Cherry Seaborn, 24 anos, viajou para os Estados Unidos, onde estudou e trabalhou. Apesar de a relação ter começado à distância, em Dezembro de 2016 Cherry regressou a Inglaterra. Terá sido ela a inspirar alguns dos sucessos do artista, como Photograph, End Game ou Perfect.

Na entrevista à Radio 1, Ed Sheeran aproveitou ainda para falar sobre outra das suas missões: a solidariedade. O artista diz ser “muito afortunado por ter como profissão aquilo que mais ama fazer”. Hoje, conta, tem mais dinheiro “do que alguma precisaria”. Por essa razão, tem-se dedicado à caridade, sobretudo a nível local. Patrocinou, aliás, as novas camisolas, tanto da equipa feminina, como masculina, do clube de futebol da cidade de Ipswich. Em 2019, o cantor juntou-se ao príncipe Harry numa campanha sobre a saúde mental.