Actor Steven Seagal adere a partido pró-Kremlin e propõe leis mais duras

Reuters/PRESS SERVICE OF THE "A JUST RUSSIA - FOR TRUTH"

O actor Steven Seagal, um admirador de longa data do Presidente russo Vladimir Putin, juntou-se a um partido pró-Kremlin, divulgou o próprio partido no domingo. Seagal recebeu um cartão de membro de uma aliança designada Just Russia – Patriots – For Truth, no sábado, revelou um vídeo difundido pela mesma organização que nasceu no início deste ano, quando três partidos esquerdistas, todos eles apoiantes de Putin, se fundiram num só.

Assim que chegou ao partido, Seagal, cidadão russo desde 2016, propôs a repressão às empresas que prejudicam o meio ambiente. “Sem poder prender pessoas, quando apenas as multamos, elas estão provavelmente a ganhar mais dinheiro com a produção das coisas que estão a contaminar o ambiente”, disse o actor no seu discurso de boas-vindas.

Just Russia – Patriots – For Truth controla uma facção na Câmara Baixa do Parlamento russo e planeia participar numa eleição parlamentar em Setembro. Na cerimónia de sábado, Seagal deixou-se fotografar ao lado de um dos líderes, o escritor russo Zakhar Prilepin, que se alistou num exército de separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia e admitiu comandar uma unidade de combate num conflito que já matou 14.000 pessoas em sete anos.

Seagal, um atleta de artes marciais nascido nos Estados Unidos, é mais conhecido por produzir e actuar em filmes de acção. Putin, que lhe concedeu a cidadania, é também fã e praticante de artes marciais. Em 2018, o actor foi nomeado enviado especial da Rússia e encarregado de melhorar os laços humanitários do país com os Estados Unidos, numa altura em que as relações entre os dois estados se deterioraram ao seu pior nível desde a Guerra Fria. Na qualidade de representante russo, Seagal visitou a Venezuela no início deste mês e presenteou com uma espada samurai o Presidente Nicolás Maduro.

Perante o movimento #MeToo, iniciado em 2017, o actor foi acusado de assédio sexual por diversas mulheres, como as actrizes Julianna Margulies, estrela de The Good Wife; Portia de Rossi, actriz de Ally MacBeal e Arrested Development e mulher da apresentadora Ellen Degeneres; a actriz canadiana Rae Dawn Chong; e a repórter televisiva Lisa Guerrero.