“Quando temos amor, fé e coragem, nunca nada está perdido”

Optimista, generosa e determinada é como Sofia Castro Fernandes se define, pelo menos à data. Em criança comunicava com os pais e com a irmã através de bilhetes, quando não conseguia expressar verbalmente o que sentia. Ao longo da vida, nunca perdeu o hábito de manter diários e, nem com o nascimento do blogue Às nove no meu blog, deixou de anotar o que sente no papel. O seu quarto livro Acredita Coisas Boas Acontecem é um diário de tudo o que escreveu durante a pandemia, e que a ajudou a superar medos, dúvidas e ansiedade pelo que é incerto.