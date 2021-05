Miguel Laffan regressa ao Alentejo: novo restaurante aponta para a estrela Michelin

O Torre de Palma Wine Hotel marcou o seu sétimo aniversário com a abertura do espaço Palma, onde a gastronomia alentejana é rainha e com ambições a conquistar uma estrela Michelin, distinção que o chef já conhece bem.

Após um completo percurso pelo Torre de Palma Wine Hotel — que começa no alto da torre de onde se avista a vinha, o olival, a horta, o pomar, as cavalariças, a piscina, a adega, a capela e todo o complexo hoteleiro —, a visita termina no espaço que a directora Luísa Rebelo quer apresentar aos jornalistas, o novo restaurante Palma. Lá dentro, é Miguel Laffan que dá as boas-vindas e propõe uma viagem pelos sabores alentejanos (mas não só, uma vez que há um caril de camarão com especiarias e arroz basmati na carta). Por momentos, o chef senta-se à mesa e informa que tem de ir a Cascais mas regressará com a maior brevidade a “Montemor, quer dizer, a Monforte”, corrige de imediato.