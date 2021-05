Expedição ao Ama Dablam: João Garcia quer dar a conhecer (e ajudar) o Nepal

O alpinista João Garcia acaba de lançar o livro Expedição ao Ama Dablam com um duplo propósito: dar a conhecer o Nepal, país onde viveu “tantos momentos felizes”, mas principalmente apoiar a Khumbila Foundation, ONG nepalesa que distribui bens essenciais à população local auxiliando todos aqueles que vivem do trabalho na montanha, como guias e carregadores.

Ama Dablam é uma montanha com quase sete mil metros e agora é também “uma causa nobre” encabeçada pelo alpinista português que já esteve mais de 40 vezes no Nepal.

Se após o terramoto de 2015 João Garcia ajudou na distribuição de bens junto da população da região, agora, à distância, usa a plataforma PPL para promover uma edição de autor (Novas Coordenadas) e bilingue (português/inglês) limitada a 500 exemplares que não vai chegar a ser vendido nas livrarias.

A campanha iniciou-se a 25 de Maio e está a angariar fundos até o dia 23 de Julho. O crowdfunding já ultrapassou em mais de mil euros os 4200 euros pretendidos.

“Nasceu de uma vontade de ajudar e de dar a conhecer um pouco do espírito vivido numa expedição de alpinismo no Nepal e o seu povo acolhedor”, apresenta João Garcia. “Narra de uma forma simples, a história de uma expedição ao Ama Dablam”, prossegue o alpinista que contou com a colaboração de Maria Inês Guise, que já esteve no Nepal quatro vezes.

“Tenho um enorme prazer em viagens activas e a mãe natureza não pára de me surpreender. Acho muito importante chamar a atenção de todos para a sua preservação, bem como para a devida utilização dos seus recursos. Para além disso o Nepal tem um povo muito acolhedor e um encantamento que nos preenche. Sempre que de lá regresso, venho com o coração e a alma cheios”, escreve Maria Inês.

Expedição ao Ama Dablam tem 56 páginas e 20 ilustrações feitas pela artista Mariola Landowska. A história é narrada pelo alpinista, que já esteve duas vezes no cume do Ama Dablam e que considera esta montanha uma das dez mais bonitas do mundo. O livro desvenda o itinerário dos turistas e alpinistas que trilham o vale do Khumbu, o mesmo caminho que percorrem para o campo base do monte Evereste.

“Dedico este livro a esse país onde já vivi tantos momentos fantásticos. Já escalei montanhas em todo o planeta mas o Nepal será sempre o meu lugar favorito, pela quantidade e beleza das suas montanhas. Além disso, tenho lá muitos amigos que são como família.”