Bens imobiliários da Coelima avaliados em 13,3 milhões de euros

Valor do activo imobiliário, composto por 11 parcelas, não cobre nem metade das dívidas de 29,5 milhões de euros identificadas na petição da insolvência.

Os bens imobiliários da têxtil Coelima estão avaliados em 13,3 milhões de euros, de acordo com o auto de apreensão entregue no tribunal de Guimarães pelo administrador de insolvência. O documento, com data de 10 de Maio, foi distribuído esta segunda-feira à comunicação social, minutos antes de um plenário de trabalhadores que se realizou à porta da fábrica.