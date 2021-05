Tráfico de jogadores: nigerianos ao abandono

No final de 2020, o Sindicato dos Jogadores recebeu um pedido de apoio de um cidadão nigeriano, através da sua companheira portuguesa. O organismo liderado por Joaquim Evangelista encaminhou o jogador para o SEF, onde prestou declarações. Entretanto, o agente que o recrutou na Nigéria continuou a promover a entrada em Portugal de outros futebolistas nas mesmas circunstâncias, que se encontram espalhados entre Lisboa, Alentejo e Algarve.

Uns chegaram para prestar provas em clubes distritais, como o Monte Trigo ou o Lusitano de Vila Real de Santo António, outros vieram com a promessa de lhes ser encontrado um clube. Alguns jogadores foram mesmo inscritos na FPF, mas todos vivem em situação de carência, necessitando de apoio financeiro urgente para garantir a subsistência.

“Pela dimensão do caso e diversidade de situações que nos foram relatadas, sabemos que se contactarmos individualmente cada um destes jogadores voltaremos ao mesmo círculo vicioso e terá de ser o SJPF a dar resposta”, alertou Joaquim Evangelista, que confirmou ter dado conhecimento deste caso ao Governo.

“O Sindicato tem de dar apoio jurídico e financeiro aos que o solicitem e procurar respostas sociais, fora das suas atribuições, sem consequências objectivas e céleres para a desconstrução deste tipo de rede”, lamentou ao PÚBLICO o líder sindical.

“Por isso convocámos a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, a FPF e o SEF para que, em conjunto, possamos analisar este grave problema”, explicou. A situação “tende a agravar-se com os efeitos da pandemia, e, com a ajuda do Estado, queremos procurar soluções que garantam uma resposta humanitária adequada a estas pessoas”.