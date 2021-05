Sindicato quer Governo a combater tráfico de jogadores

Secretaria de Estado do Desporto criou grupo alargado a vários ministérios e instituições desportivas para travar a exploração de futebolistas imigrantes e acabar com o sentimento de impunidade

A história de Abdulah (nome fictício) pode ser partilhada por milhares de jovens futebolistas imigrantes que viram o sonho de jogar na Europa transformar-se num pesadelo. Aliciado por um agente no seu país natal, o nigeriano viu-se completamente desamparado em Portugal com o confinamento: sem clube, rendimentos e documentos, acabou por socorrer-se do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) para sobreviver. O aumento destes casos nos últimos anos levou o organismo presidido por Joaquim Evangelista a apelar à intervenção do Estado, que já constituiu um grupo interministerial para dar uma resposta articulada ao problema.