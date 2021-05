Nuno Mendes na selecção, a “prova de que os jovens têm oportunidades”

Lateral do Sporting garante que o desgaste da temporada não vai afectá-lo no Euro 2020.

Quando a selecção de Portugal defrontar a da Alemanha, no dia 19 de Junho, Nuno Mendes festejará 19 anos de vida. Um dos convocados por Fernando Santos para o Euro 2020, o lateral do Sporting é um dos talentos emergentes do futebol nacional e uma prova, segundo o próprio, de que os jovens têm oportunidade para evoluir.

“Em 2016, tinha 13 anos e foi um momento muito importante para Portugal [a conquista do Europeu]. Fiquei feliz e, passados alguns anos, estar aqui é muito importante para mim. Ajuda-me a evoluir e prova que os jovens têm oportunidades e podem estar aqui a longo prazo”, destacou Nuno Mendes, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Se o lateral integra o núcleo duro da selecção que vai competir no Euro 2020, muito o deve à grande temporada que fez o (e no) Sporting. “Tem sido uma época de sonho e isso tem-me ajudado na minha curta carreira. Foi uma época desgastante, com muitos jogos, mas, quando se é chamado para jogar pela selecção, as energias voltam ao máximo. Sou jovem e tenho muito para dar”.

E terá, de facto, de dar muito para discutir um lugar no “onze” com Raphael Guerreiro, a escolha mais regular de Fernando Santos nos últimos anos. Como tem sido o contacto com o lateral do Borussia Dortmund? “O Raphael é um grande jogador. Tem-me passado muitas ideias e eu quero evoluir ao máximo. Joga no Dortmund e isso demonstra a qualidade que tem, além de ter sido campeão europeu em 2016. Ocupa várias posições, joga bem com os dois pés e tenho aprendido muito com ele”, confessou Nuno Mendes, a quatro dias do primeiro ensaio pré-Euro, diante da Espanha, na sexta-feira.